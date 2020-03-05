المركزي: هذه هي حقيقة إيقاف صرف فئات نقدية فئة (100 – 200 – 500)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفى بنك السودان المركزي صحة ماتناقلته وسائط التواصل الاجتماعي بتوجيه البنك المركزي للمصارف بإيقاف صرف العملة من فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠) بالمصارف وتوريدها لخزينة البنك المركزي في موعد أقصاه ٨ مارس ٢٠٢٠م. وأكد البنك المركزي أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى. علماً بأن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية. وقال البنك إن ما يتم تداوله من مستند يعتبر تزويراً واضحاً لا يمر على فطنة المتعاملين مع الجهاز المصرفي. وطالب البنك جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير المبنية على أي أسس واقعية، وقال البنك المركزي أنه سيتابع مصدر هذه الشائعة مع جهات الاختصاص والتعامل معها وفق القانون.

وتداولت وسائط التواصل الاجتماعي الخميس خطاباً منسوباً للبنك المركزي يوجّه خلاله المصارف بإيقاف صرف فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠) جنيه، وتوريدها للبنك المركزي في فترة أقصاها 8 مارس المقبل.

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وقال القرار الذي نفاه البنك: (أنه وفقاً لتوجيهات محافظ البنك المركزي نرجو التكرم بإيقاف صرف الفئات النقدية (100 – 200 – 500) جنيه للعملاء وتوريدها خزينة بنك السودان، خلال فترة أقصاها الثامن من مارس 2020م).