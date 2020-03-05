تداول نشطاء على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة السودانية صورة لرجل وكلبه حيث أثارت الصورة ضجة واسعة على مواقع التواصل وانتشرت بشكل كبير حيث كان الرجل يضع الكلب في مكانه المحدد له في الصف . Advertisements

وبحسب الصورة التي شاهدها محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة بشكل كبير وكتبوا عليها مئات التعليقات وجدت الكثير من الرضا منهم والبهجة أبرزها (هههههههههههه شكراً مدني) (أها دا كمان ممكن يشيل بي ١٠٠ ماف زول بسالو) (صوره معبره ياخ بقي مافي فرق بين انسان وحيوان في البلد دى الكل جارى ورا أكل عيشو). وبحسب الصورة التي شاهدها محرر أخبار الخليج 365 فإن مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الصورة بشكل كبير وكتبوا عليها مئات التعليقات وجدت الكثير من الرضا منهم والبهجة أبرزها (هههههههههههه شكراً مدني) (أها دا كمان ممكن يشيل بي ١٠٠ ماف زول بسالو) (صوره معبره ياخ بقي مافي فرق بين انسان وحيوان في البلد دى الكل جارى ورا أكل عيشو). الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة : مواطن يثير ضجة على مواقع التواصل بتوصله إلى حل لأزمة الخبز ورواد المواقع ( أخيراً مشكلة العيش إتحلت)! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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