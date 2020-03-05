النائب العام يسلم رئيس الوزراء التقرير النهائي لأحداث مليونية (رد الجميل)

التاريخ: 05-مارس-2020
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كشف النائب العام تاج السر الحبر عن إصابة (57) من المواطنين و (12) من رجال الشرطة في مليونية ” رد الجميل”.
و أشار الحبر بحسب السوداني في تصريح صحفي اليوم ” الخميس” عقب تسليم التقرير النهائي لمليونية رد الجميل, إلى أنه تم استجواب قائد العمليات و مدير الشرطة و كل الضباط الذين كانوا في موقع الأحداث في فبراير الماضي.
مؤكدأ أن اللجنه رفعت التوصيات للجهات ذات الصلة على أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى و أن يتم التعاون مع المسيرات السلمية بما نصت عليه الوثيقة الدستورية من قبل الشرطة لأن الأمر تخطى عدم المشروعية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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