النائب العام يسلم رئيس الوزراء التقرير النهائي لأحداث مليونية (رد الجميل)

كشف النائب العام تاج السر الحبر عن إصابة (57) من المواطنين و (12) من رجال الشرطة في مليونية ” رد الجميل”.

و أشار الحبر بحسب السوداني في تصريح صحفي اليوم ” الخميس” عقب تسليم التقرير النهائي لمليونية رد الجميل, إلى أنه تم استجواب قائد العمليات و مدير الشرطة و كل الضباط الذين كانوا في موقع الأحداث في فبراير الماضي.

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مؤكدأ أن اللجنه رفعت التوصيات للجهات ذات الصلة على أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى و أن يتم التعاون مع المسيرات السلمية بما نصت عليه الوثيقة الدستورية من قبل الشرطة لأن الأمر تخطى عدم المشروعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)