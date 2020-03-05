التاريخ: 05-مارس-2020
6 مشاهدة
دَوّنَ المحامي بارود صندل، القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أمس، بلاغاً بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، ضد شركة “الفاخر” التي تعمل في مجال الذهب.
وقال صندل لـ(الصيحة)، إنّ الشركة منذ 7/12/2019م وقّعت عقداً مع المالية التي سمحت لها بتصدير الذهب مُقابل توريد المبلغ بواقع الدولار (55) جنيهاً لخزينة الحكومة، وأضاف بأنّ الشركة مُتّهمة ببيع الدولار للحكومة بواقع (98) جنيهاً أي بفارق (31) جنيهاً فرق سعر الدولار، حيث تكسب ذلك المبلغ في كل دولار مِمّا يدل على وجود شُبهة ثراء حرام، وأكّد صندل أنه قيّد بلاغاً في نيابة الثراء الحرام التي بدأت إجراءات التحري في البلاغ، وأعاب على النيابة العامة عدم تحريك إجراءات التحري بناءً على المعلومات المُتوافرة من أصحاب الشركة الذين أقرّوا خلال مؤتمر صحفي ببيع الدولار للحكومة بواقع (98) دولاراً, وقال “إنّني بصفتي مُواطناً سُودانياً سأستمر في مُتابعة القضية حتى تظهر الحقيقة الكاملة للشعب السوداني”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تدوين بلاغ بالثراء الحرام ضد شركة “الفاخر” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.