البروفيسور تاور: اهتمام الحكومة الانتقالية بالتعليم

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور اهتمام مؤسسات الفترة الانتقالية بالتعليم ورعايته وأبان أن مجد الدول يبنى عبر الاهتمام بالتعليم.

ووعد لدى لقائه مديري وأساتذة الجامعات في ولاية شمال كردفان بمقر أمانة الولاية بمدينة الأبيض اليوم بحسب سونا بحضور والي ولاية شمال كردفان المكلف لواء ركن الصادق الطيب عبدالله بالمساهمة في تذليل التحديات التي تواجه الجامعات وأساتذتها.

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من جانبه أكد البروفيسور أحمد محمد الناعم مدير جامعة كردفان بالإنابة في تصريح صحفي أن اللقاء كان مثمرًا استمع فيه عضو مجلس السيادة إلى المشاكل التي تعاني منها الجامعات في الولاية والقضايا التي تخص الأستاذ الجامعي، إلى جانب دور الجامعات في تنمية المجتمع.

وأضاف الناعم أن اللقاء تطرق أيضا إلى سير الدراسة بالجامعات ومشاكل الطلاب من السكن والإعاشة والترحيل ومساهمة الأستاذ الجامعي في خدمة المجتمع وأوضح أن عضو مجلس السيادة الانتقالي وعد بإزالة كل العقبات التي تعترض الجامعات في ولاية شمال كردفان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)