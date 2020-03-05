شاهد بالفيديو.. مذيعة النيل الأزرق “بسمات” تخرج عن طورها و “تردح” لمتصل على الهواء (أجيب ليك أخبار مُفرحة من وين حبيبي أنا)

أخرج متصل سوداني خلال برنامج الصباح على فضائية النيل الأزرق مقدمة البرنامج بسمات عثمان عن طورها وذلك على خلفية اتهامه للأخبار التي تزيد من الطاقة السلبية على حد تعبيره.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن هجوم المتصل “صلاح” لم يعجب مقدمة البرنامج وهو ما دفعها للرد عليه بطريقة “الردح” حسبما أسماه متداولوا المقطع على السوشيال ميديا.

بسمات عثمان ردت على المتصل على الرغم من تدخل عمل البرنامج من خلف الكواليس والذين طالبوها بالتوقف على الرد على المتصل لكنها واصلت الرد والتبرير على المتصل.

Advertisements

وقالت نجمة النيل الأزرق في ردها: (أنا لا أكتب أخبار الصحف حتى تقدم لي هذه الإتهامات, وأجيب ليك أخبار مفرحة من وين حبيبي أنا).

وواصلت بحسب متابعات محرر موقع النيلين: (يا ولدي أنا أجيب عناوين صحف من وين, وتابعت في مثل بقول المحرش ما بكاتل وإذا بتتهمني إني مندسة أحب أوضح ليك أنا زولة واضحة وفارسة جداً وعندي واحد زايد واحد يساوي اتنين).

وختمت بسمات حديثها وردودها على المتصل: (على العموم تغاضى عن يومي وما تحضره وانتهينا).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)