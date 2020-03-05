المالية تؤكد الالتزام برفع الحد الأدنى للأجور

نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي ما تردد عن تنصل الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور وفقاً لما ورد في موازنة عام 2020م .

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وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقده بـ (سونا) اليوم أن ما تمت إجازته في هذا الصدد سيتم تنفيذه في إطار سيناريوهين لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه سوداني ، ويتمثل السيناريو الأول في تطبيق الهيكل الجديد في نفس العام والذي سيؤدي إلى زيادة المصروفات إلى 50 مليار جنيه ولابد أن يتم ترشيد عميق للدعم فيما يتمثل السيناريو الثاني في رفع الدعم تدريجياً وهو الأكثر واقعية وبتكلفة سبعة مليارات ونصف المليار جنيه ويمكن أن يذهب باقي الدعم للتأمين الصحي والوجبة المدرسية إلى جانب دعم الإنتاج والإنتاجية فيما سيتم دعم التنمية من احتياطي الموازنة .

وأقر الوزير أن الاقتصاد السوداني نما خلال العامين الماضيين بنسبة سالبة (-2%)، كاشفاً عن مشروع لهيكلة الجهاز المصرفي لتخفيض التضخم ودعم القوة الشرائية. وأضاف أن الاقتصاد تعرض لظاهرة الوقوف المفاجئ، واصفاً وضع الاقتصاد السوداني بوضع “المريض الذي لا يتعاطى الدواء”.

وأكد الدكتور إبراهيم البدوي زهده في منصب وزير المالية قائلا ً “ليس لدي أي جواز سفر أجنبي وأسكن في منزلي الخاص”، مشيراً إلى عدم حرصه على البقاء في هذا المنصب” وإذا كان للشعب السوداني رأي سأنسحب اليوم قبل الغد لأننا ننظر للمنصب كتكليف وفق المنهج الديمقراطي” .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )