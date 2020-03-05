عاجل.. المركزي السوداني ينفي إصدار توجيه بإيقاف صرف فئات من العملة 

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الخميس 5 مارس 2020
كتب
محمد أمين
نفى البنك المركزي السوداني، صحة ماتناقلته وسائل التواصل الإجتماعي، اصدر توجيه، بايقاف صرف العملة من فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠) بالمصارف وتوريدها لخزينة البنك المركزي.
وأكد في تعميم صحافي اليوم (الخميس) أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى.
وأضاف أن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية.
وقال إن المستند الذي يتم تداوله مزور، داعيا جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرة.
وأشار البنك إلى أنه يتابع مصدر هذه المعلومات غير الصحيحة مع جهات الاختصاص للتعامل معها وفق القانون.
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