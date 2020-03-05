د.شداد يفجرها في تلفزيون السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعلن برنامج الرياضة بقناة السودان الفضائية ان الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد كرة القدم سيكون ضيفا علي البرنامج يوم غدا الجمعة واوضحت ادارة البرنامج لـ (الموقع ) ان شداد سوف بناقش بالتفصيل قضية شكوي،المريخ التي كسبها في المحكمة الرياضية كأس ووعد شداد ادارة البرنامج بطرحهم لاي اسئلة اخري يريدونها موضحا انه جاهز للاجابة علي اي سؤال وسوف يكون ضيفا في الفترة الزمنية التي تتوفر له.

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