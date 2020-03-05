ريشموند يهدد المريخ بالمغادرة الى غانا واللجوء الى (الفيفا)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

في تطور مفاجئ، تجددت ازمة المستحقات المالية بين مهاجم المريخ الغاني ريشموند وادارة ناديه وذلك عقب رفض اللاعب الانضمام الى معسكر فريقه استعداداً لمباراة اليوم امام الاهلي مروي في بطولة الدوري الممتاز ..

وبالرغم من مشاركة ريشموند في التدريب الذي اجراه الفريق صباح امس ( الاربعاء) الا أن اللاعب اخطر المسؤولين بعدم حضوره الى المعسكر ومشاركته في المباراة حال عدم اعطائه مستحقاته المالية.

ويطالب ريشموند بمبلغ (10) آلاف دولار عبارة عن مقدم عقده الذي تم الاتفاق عليه بينه وإدارة النادي خلال وقت سابق.

وقال ريشموند في تصريحات لـ(السوداني) أنه مستاء من الطريقة التي يتم التعامل بها معه لافتاً النظر الى انه تم منحه راتب شهرين منذ ان تم التعاقد معه، بينما لم يتم اعطاؤه بقية مستحقاته رغم التزامه التام مع الفريق.

وكشف المهاجم الغاني عن عدد من الالتزامات المالية التي تواجهه مشيراً الى انه يتلقى اتصالات يومية من اسرته بغانا التي تسال عن المال لكنه عاد وقال انه ظل طيلة الفترة الماضية لا يجد رداً واضحاً من ادارة النادي.

واوضح اللاعب بأن ما يحدث معه امر غير جيد ومحبط ويجعله يفكر جدياً في التوقف عن المشاركة مع الفريق الى حين الوصول الى حل جذري.

وعلمت (السوداني) أن المدير التنفيذي للمريخ د مدثر خيري تدخل لحل الأزمة وأجرى اتصالاً باللاعب الغاني طالبه من خلاله بالتواجد في معسكر الفريق مع زملائه مؤكداً له في الوقت نفسه الشروع الفوري في حل قضيته.

يشار الى ان اللاعب الغاني ابلغ بعض مقربيه الى أنه يفكر في المغادرة الى غانا واللجوء الى الاتحاد الدولي ( الفيفا) حالما استمرت ادارة المريخ في التعامل معه بالطريقة الحالية.