الأسد يعلن مفاجأة بشأن علاقات غير معلنة مع دول عربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف الرئيس السوري بشار الأسد، أن معظم الدول العربية حافظت على علاقاتها مع سوريا ولكن بشكل غير معلن تجنبا للضغوط وخاصة من الولايات المتحدة.
قال الأسد في مقابلة مع قناة “روسيا 24″، نشرت اليوم الخميس، “وقوف أصدقائنا وعلى رأسهم روسيا وإيران معنا لعب دورا أساسيا في تحقيق الصمود”.
وأضاف الرئيس السوري أنه “يجب على روسيا اليوم إعادة التوازن الدولي سياسيا وعسكريا لخدمة جميع الدول الصغرى والمتوسطة ومنها سوريا”.
وتابع “نتواصل مع المجموعات السياسية الكردية في شمالي سوريا ولكن بعض منها يعمل تحت السلطة الأمريكية”.
وأوضح الأسد أن “المجموعات الكردية لم تطلق طلقة واحدة عندما دخل الأتراك، لأن واشنطن هي من تحدد لهم اتجاه الطلقة”.
وأشار إلى أن “أردوغان غير قادر أن يقول لشعبه لماذا يرسل أبناءهم ليقاتلوا في سوريا”.
وأكد “ضرورة أن تتخلى تركيا عن دعم الإرهاب لتعود العلاقات السورية التركية طبيعية”.
وذكر أن “الإخوان المسلمين ليس لديهم أخلاق سياسية أو إنسانية وإنما طباعهم العنف”.
وشدد على أن “هدف سوريا المشترك مع روسيا لطالما كان إبعاد تركيا عن نهج الإرهاب”.
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