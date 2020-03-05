“أنصار الله” تسقط طائرة استطلاع للتحالف العربي في جيزان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلنت جماعة “أنصار الله”، اليوم الخميس، إسقاط طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي، في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة – سبوتنيك. وقالت “أنصار الله” عبر موقعها الرسمي، إن “الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية لقوى العدوان (التحالف) بسلاح مناسب شرق الخوبة في محور جيزان”.

وأضافت أن “الطائرة أصيبت بشكل مباشر، ما أدى إلى إسقاطها على الفور”، ولم تورد الجماعة تفاصيل عن الطائرة التي يعتقد أنها مُسيرة.

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