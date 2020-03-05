شركة دال تدخل ابقار السودان في فتيل بعد توقفها عن بيع الأعلاف وتوقعات بارتفاع كبير في سعر الألبان

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أوقفت يوم الخميس شركة دال للاعلاف المملوكة لرجل الأعمال السوداني أسامة داؤود عبداللطيف وصاحبة العلامة (كافي) المفضلة عند أصحاب أبقار الحليب في السودان بيع العلف رغم إعلانها لزيادة كبيرة في أسعاره حيث أصبح سعر الجوال زنة 50 كيلو جرام 1570 جنيه وكشفت مصادر لصحيفة أخبار الخليج 365 أن الشركة صاحبة الحصة الأكبر في السوق ستواصل البيع الأسبوع القادم.

وقال عاملون في القطاع لصحيفة أخبار الخليج 365 ستشهد أسعار الألبان ومنجاتها إرتفاع كبير في الأسواق حيث يباع رطل اللبن حالياً في أحياء الخرطوم بمبلغ 30 جنيه ويتوقع أن يرتفع السعر بصورة كبيرة نسبة لإرتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الأعلاف لغلاء الذرة والأمباز والمضافات الأخري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)