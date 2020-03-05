التاريخ: 05-مارس-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة تسبب انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الخرطوم ومنها ملعب الخرطوم، بجانب الاحتجاجات التي شهدها موقف (جاكسون) المجاور للملعب في تأخير انطلاقة مباراة المريخ أمام الأهلي مروي. وسقطت بعض عبوات الغاز المسيل للدموع على ملعب الخرطوم.

وبحسب اليوم التالي تقرر انطلاقة المباراة عند السابعة أو السابعة والنصف حال استقرت الأوضاع. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل. . احتجاجات وبمبان تتسبب في تأخير انطلاقة مباراة المريخ أمام الأهلي مروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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