بنك السودان المركزي ينفي إصداره لخطاب بسحب فئات من العملة

التاريخ: 05-مارس-2020
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نفى البنك المركزي صحة ماتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي فيما يلي توجيه البنك المركزي للمصارف بإيقاف صرف العملة من فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠) بالمصارف وتوريدها لخزينة البنك المركزي في موعد أقصاه ٨ مارس ٢٠٢٠م.
ويؤكد البنك المركزي بحسب اليوم التالي أنه لم يصدر أي منشور أو قرار أو توجيه بهذا المعنى. علماً بأن أي قرارات أو توجيهات تتعلق بالمصارف والجمهور تكون متاحة عبر القنوات الرسمية.
وما يتم تداوله من مستند يعتبر تزويراً واضحاً لا يمر على فطنة المتعاملين مع الجهاز المصرفي، ويرجو البنك المركزي من جميع المتعاملين مع المصارف عدم الالتفات لمثل هذه الشائعات المضرة التي يتم تداولها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي غير المبنية على أي أسس واقعية، وسوف يتابع البنك المركزي مصدر هذه الشائعة مع جهات الاختصاص والتعامل معها وفق القانون.
يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تداولت اليوم الخميس خطاباً منسوباً للبنك المركزي يوجّه خلاله المصارف بإيقاف صرف فئات (١٠٠، ٢٠٠، ٥٠٠) جنيه، وتوريدها للبنك المركزي في فترة أقصاها 8 مارس المقبل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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