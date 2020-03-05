بالفيديو :مبارزة بالسيوف بين فتاة ورجل سودانيين تثير دهشة الأمريكان بسان فرانسسكو

احتشد عشرات الخواجات من الأمريكان بولاية سان فرانسسكو الأمريكية وهم يتابعون في دهشة وإعجاب عرضاً للفنون الشعبية السودانية في إحدى ساحات المدينة. وحرص الجمهور المتابع على توثيق الرقصات السودانية بالكاميرات الخاصة بهم خاصة رقصة المبارزة بالسيوف بين أحد الرجال وفتاة راقصة وهما يرتديان أزيائهم المميزة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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