هديل المشرف تنفي إساءتها للسيدات السودانيات

نفت خبيرة التجميل هديل المشرف خلال فيديو لايف بحسب الموقع الألكترونى للسودانى ماتردد مؤخراً عن إساءتها للسيدات السودانيات ووصفها لهن أنهن صاحبات (وجوه كبيرة) غير قابلة للميك اب، هذا وقد أثار فيديو اعتذار هديل جدلاً واسعاً. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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