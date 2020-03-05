الثورية: مفاوضات السلام الجارية ستتمخض في القريب باتفاق شامل

التاريخ: 05-مارس-2020 فى : أخبار 7 مشاهدة يخاطب رئيس الجبهة الثورية، رئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس يحى الجلسة الافتتاحية لمبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني بقاعة الصداقة السبت الـ ٧ من مارس. Advertisements وطبقًا لبيان صادر عن الحركة تلقت (السوداني) نسخة منه يخاطب الهادي عبر الهاتف، الجلسة الافتتاحية لمبادرة الشيخ الياقوت لوحدة الصف الوطني والسلم الاجتماعي استجابة لدعوة من مبادرة الشيخ الياقوت. وأكدت الحركة في بيانها دعمها لكل الخطوات والمبادرات الساعية لجمع السودانيين تحت صعيد واحد في وطن تسوده الحرية والعدالة والسلام، مشيدة بالإعلان الصادر من مبادرة الشيخ الياقوت بدعم عملية الحوار الجارية بجوبا وصولأ لسلام عادل وشامل ومستدام.

وأضافت: تؤكد الحركة إيمانها التام بأن مفاوضات السلام الجارية حاليأ في جوبا ستتمخض في القريب باتفاق شامل وكامل ينهي سنوات الحرب والاحتراب ويجلب السلام. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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