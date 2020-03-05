وصول ممثلي (أصحاب المصلحة) بدارفور إلى جوبا

وصل مدينة جوبا حاضرة دولة جنوب السودان ظهر اليوم، بحسب سونا الوفد الشعبي الممثل لأصحاب المصلحة في دارفور، للالتحاق بمفاوضات السلام بجوبا بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح والتي تتوسط فيها حكومة جنوب السودان.

وكان في استقبال الوفد بمطار جوبا ،الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام، وقيادات الجبهة الثورية، وأعضاء فريق الوساطة الجنوبية وطاقم سفارة السودان بجوبا.

ويتكون الوفد من أكثر من مائة عضو يمثلون النازحين والإدارات الأهلية والمهنيين والرعاة والزراع ومنظمات المجتمع المدني الأخرى من دارفور.

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ومن المقرر أن يضع الوفد، الذي يمضي ثلاثة أيام في مدينة جوبا، على طاولة المفاوضات، رؤية وتصورأهل المصلحة حول قضايا السلام في دارفور ومناقشتها مع وفود التفاوض خاصة القضايا المتعلقة بعودة النازحين إلى مناطقهم وما تتطلبه من ترتيبات، وقضايا الأرض والحواكير والتعويضات والعدالة الانتقالية وتهيئة الأوضاع على الأرض لاستقبال السلام.

يذكر أن الوفد الدارفوري لأهل المصلحة، كان قد عقد قبل حضوره إلى جوبا، عدداً من الملتقيات والمؤتمرات، ناقش خلالها أوراق عمل خرجت بتوصيات تتصل بقضايا أهل المصلحة، وتم خلال هذه المؤتمرات، التي قامت برعايتها البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) ،اختيار ممثلين للفئات المختلفة التي شكلت الوفد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )