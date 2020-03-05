وزير الدولة للبنى التحتية يتسلم الإشراف على صندوق الإسكان

قال الدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير إن زيارة المهندس هاشم محمد ابنعوف وزير الدولة بوزارة البنى والتحتية والنقل للصندوق مؤخراً كانت مثمرة، مشيراً إلى أن الزيارة جاءت بصفته مشرفاً على الصندوق في إطار الهيكلة الجديدة للوزارات بحكومة الفترة الانتقالية حيث تعرف على أهداف وخطط وبرامج الصندوق وأهم التحديات التي تواجه العمل ورؤية الصندوق المستقبلية .

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وأكد أيوبيه في تصريح لـ(سونا) حول الزيارة أن الوزير أكد ضرورة الاهتمام بتوفير قروض ومنح لمشروعات الإسكان الشعبي والاقتصادي وبخاصة التي تستهدف الشرائح الضعيفة ووجه بالترتيب للقاءات تفاكرية مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان لبحث كيفية توفير ضمانات وجذب التمويل والاستثمارات للتوسع في المشروعات ومع مكتب الهبتات بالخرطوم لبحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز الشراكة معها وسائر المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال الإسكان .

وحول مساهمة ديوان الزكاة في دعم توفير السكن لشريحة الفقراء والمساكين دعا الوزير للمزيد من التنسيق والتعاون مع وزارة الإرشاد والأوقاف في هذا الجانب .

ويشار إلى أن الصندوق كان في العهد السابق يتبع اشرافياً لرئيس مجلس الوزراء وبعد إعلان حكومة الفترة الانتقالية أصبح الصندوق تابعاً إشرافياً لوزارة البنى التحتية والنقل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )