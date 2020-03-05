حماية حق المؤلف تلغي حظر الأعمال السردية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية إلغاء حظر كافة الأعمال السردية السودانية ( قصصية وروايات ) التي سبق وأن تم حظرها في زمن سابق.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس حماية حق المؤلف اليوم الخميس في بيان لها بحسب سونا أن حظر الأعمال السردية السودانية فيه مخالفة لصريح وروح مواد قانون حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية لسنة 2013.
وأضافت وجدنا أن قرارات الحظر السابق قد اعتمدت على مواقف لا علاقة لها بالمعايير الإبداعية وشروطها.
ووصف البيان حظر الأعمال السردية بأنه إسقاط سياسي على تلك الأعمال أو مؤلفيها وهو أمر خارج عن الأدوات الفنية التي يحكم بها على الأعمال الإبداعية وأن الأمانة العامة لمجلس حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة والمصنفات الأدبية والفنية تعمل على تشجيع المبدعين وإبداعاتهم وحماية ذلك، وفقاً للقوانين الوطنية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي شرعت في هذا الجانب.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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