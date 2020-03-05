المالية تنفي احتكار أي سلعة لشركة الفاخر

التاريخ: 05-مارس-2020
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نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منحها أي امتياز لشركة الفاخر لاحتكار الذهب أو أي سلع أخرى باعتبار أنها سياسة مفتوحة لكل الشركات المقتدرة والمستوفية للشروط القانونية والفنية .
وأكد علي خليفة عسكوري مدير إدارة السلع بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه ليس هناك أي اتفاق حصري أو تعاقدي مع شركة الفاخر وأن وزارته تعامل الفاخر مثلها مثل الشركات الأخرى التي حصلت على عطاءات لاستيراد القمح والوقود والنفط والغاز والبنزين .
وقال عسكوري في مؤتمر صحفي عقده وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بوكالة السودان للأنباء اليوم إن لوزارة المالية تعاملات وتعاقدات مع عدد من الشركات في مجال استيراد السلع وأن المجال مفتوح لأي جهة تستوفي شروط ومتطلبات التصدير المتعلقة بالإجراءات المالية والمواصفات والمقاييس والمخزون الاستراتيجي .
وأكد مدير إدارة السلع بالمالية أن معلومة احتكار الذهب لشركة الفاخر ليست صحيحة ونبه الصحفيين إلى التزام الموضوعية والصدق في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، مؤكداً التزامهم بتمليك المعلومات والحقائق للصحفيين في كل ما يلي الوزارة حول الأزمة وتوفير السلع الضرورية .
وقال عسكوري بحسب سونا إن وزارته ليست طرفاً أو جزءاً مما يدور في السوق من صراعات ولا توقع عقود النفط باعتبار أن ذلك من اختصاص وزارة الطاقة والتعدين، نافياً وجود أي علاقة أو معاملة تفضيلية لشركة الفاخر .
وقال عسكوري إن من ضمن مهام وزارته توفير الأموال لتمويل السلع الاستراتيجية للمواطنين وهو الباب الذي دخلت من خلاله شركة الفاخر لاستيراد شحنة الدقيق .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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