المدارس الخاصة تهدد بتعطيل العام الدراسي

التاريخ: 05-مارس-2020
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هدد أصحاب المدارس الخاصة بتعطيل العام الدراسي بالخرطوم إذا لم تتراجع وزارة التربية والتعليم عن إجازة مشروع قانون تنظيم التعليم الخاص ٢٠٢٠م المزمع إجازته،
وقال القيادي بلجنة أصحاب المدارس الخاصة السماني هنون ” إذا تم رفع القانون بشكله للإجازة ستكون لنا خطوة تصعيدية تشل العام الدراسي”.
في وقت شن أصحاب المدارس الخاصة هجومًا عنيفًا على وزارة التربية والتعليم، مُطالبين بإقالة مدير عام التعليم بالخرطوم، لرفضه مقابلة ممثلي التعليم الخاص وهتف أصحاب المدارس الخاصة خلال مؤتمر صحفي اليوم ” الخميس” ضد مدير التعليم بالولاية مرددين ” تسقط بس”.بحسب السودانى
وقال القيادي بلجنة أصحاب المدارس الخاصة السماني هنون إن القرارات التي تتخذها الحكومة الحالية تجاه التعليم الخاص ليس شأنها وكان الأولى بها التركيز على المدارس الحكومية منبهًا إلى أن هنالك مدارس حكومية تفتقر لأبسط مقومات التعليم و كل التلاميذ يجلسون على الأرض بما فيهم مدير المدرسة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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