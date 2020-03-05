اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه

0 نشر
Waddah 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-مارس-2020

225 مشاهدة

أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه

أكد مصنع أسمنت عدم زيادته سعر طن الأسمنت ، مؤكداً أن سعر الأسمنت لم يتأثر بارتفاع قيمة الدولار وظل سعره سبعة آلاف جنيه فقط للطن .

 

Advertisements

وقال نائب الرئيس التنفيذي لأسمنت عطبرة إحسان عبد الجبار إن التجار استغلوا قلة المعروض من الأسمنت استغلالاً بشعاً ورفعوا الأسعار إلى 17 ألف جنيه للطن مطالباً الدولة بالتدخل للمحافظة على أسعار الأسمنت ،

 

مشيراً إلى أن مصانع الأسمنت عانت من مشاكل تتعلق بالصيانة كمصنعي بربر والتكامل الذي يعاني من مشاكل موظفين في طريقها للحل، مؤكداً أن المصنع لا يعاني من أي مشاكل وأن معدل إنتاجه كما في السابق هو 3500 طن يومياً ، قال لـ (السوداني) أن سعر الطن بالمصنع سبعة آلاف جنيه ويصل مع الرسوم والضرائب إلى 9900 جنيه .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا