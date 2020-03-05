أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه

أكد مصنع أسمنت عدم زيادته سعر طن الأسمنت ، مؤكداً أن سعر الأسمنت لم يتأثر بارتفاع قيمة الدولار وظل سعره سبعة آلاف جنيه فقط للطن .

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وقال نائب الرئيس التنفيذي لأسمنت عطبرة إحسان عبد الجبار إن التجار استغلوا قلة المعروض من الأسمنت استغلالاً بشعاً ورفعوا الأسعار إلى 17 ألف جنيه للطن مطالباً الدولة بالتدخل للمحافظة على أسعار الأسمنت ،

مشيراً إلى أن مصانع الأسمنت عانت من مشاكل تتعلق بالصيانة كمصنعي بربر والتكامل الذي يعاني من مشاكل موظفين في طريقها للحل، مؤكداً أن المصنع لا يعاني من أي مشاكل وأن معدل إنتاجه كما في السابق هو 3500 طن يومياً ، قال لـ (السوداني) أن سعر الطن بالمصنع سبعة آلاف جنيه ويصل مع الرسوم والضرائب إلى 9900 جنيه .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)