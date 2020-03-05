التاريخ: 05-مارس-2020
225 مشاهدة
أكد مصنع أسمنت عدم زيادته سعر طن الأسمنت ، مؤكداً أن سعر الأسمنت لم يتأثر بارتفاع قيمة الدولار وظل سعره سبعة آلاف جنيه فقط للطن .
وقال نائب الرئيس التنفيذي لأسمنت عطبرة إحسان عبد الجبار إن التجار استغلوا قلة المعروض من الأسمنت استغلالاً بشعاً ورفعوا الأسعار إلى 17 ألف جنيه للطن مطالباً الدولة بالتدخل للمحافظة على أسعار الأسمنت ،
مشيراً إلى أن مصانع الأسمنت عانت من مشاكل تتعلق بالصيانة كمصنعي بربر والتكامل الذي يعاني من مشاكل موظفين في طريقها للحل، مؤكداً أن المصنع لا يعاني من أي مشاكل وأن معدل إنتاجه كما في السابق هو 3500 طن يومياً ، قال لـ (السوداني) أن سعر الطن بالمصنع سبعة آلاف جنيه ويصل مع الرسوم والضرائب إلى 9900 جنيه .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.