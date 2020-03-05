إخلاء صحن الكعبة المشرفة من الطواف

التاريخ: 05-مارس-2020 فى : أخبار 150 مشاهدة بدأت الجهات المعنية في الحرم المكي، بحسب موقع السودانى الألكترونى في فرض منع الدخول إلى صحن الطواف مع بدء عملية تعقيم شاملة ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة عدوى فيروس كورونا المستجد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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