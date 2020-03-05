تفاصيل صفقة سرية جرت بين منظمة الصحة العالمية والإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب شهير بتسريباته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن صفقة جرت خلف الكواليس بين منظمة الصحة العالمية، والحكومة الإماراتية.

وقال حساب “بدون ظل” الشهر على تويتر حيث يتابعه أكثر 260 ألف شخص، في تغريدة رصدتها “وطن”، إن تسوية جرت خلف الكواليس، بين منظمة الصحة العالمية وبيننا، تم بموجبها قدوم العالقين في الصين وارسالهم للمدينة الصحية لمعالجتهم.

وأوضح “بدون ظل”، أن المقابل الذي طلبته الإمارات هو التستر على عدد المصابين بفايروس كورونا داخل الدولة، وكل مايشاع عن تكفل الشيخ محمد بن زايد برعايتهم عاري عن الصحة.!

وكان ابن زايد قال إنه تابع بشكل شخصي عمليات إجلاء العالقين من رعايا دول شقيقة وصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات حيث تم إيداعهم الحجر الصحي.

وجاء هذا التصريح من ولي عهد أبوظبي تزامنا مع ما كشفته مصادر موثوقة في الإمارات، عن إصابة ابن زايد، بفيروس كورونا القاتل وسط تعتيم رسمي على الأمر.