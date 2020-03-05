الخريف يهدد (400) مصنع في الجزيرة

الخليج 365 : وجه والي الجزيرة أحمد حنان أحمد صبير بتخصيص قطعة لتشييد مبنى الغرفة الصناعية بالباقير، وتخصيص مكب للنفايات، والعمل على فتح مكتب للكهرباء، والتقى الوالي بمكتبه أمس وفداً من أصحاب المصانع بمنطقة الباقير، من جانبها أعلنت مفوض الاستثمار بالولاية بالإنابة أسماء أحمد العبيد، التزام إدارتها بتذليل ومعالجة قضايا الاستثمار بمنطقة الباقير، ودعا رئيس الوفد إلى معالجة مشاكل الطرق بالمنطقة الصناعية قبل فصل الخريف، وأعلن عن وجود (400) مصنع بمنطقة الباقير الصناعية تظل مقطوعة طيلة فصل الخريف . المادة السابقة فتح فرص للتمويل تصل لـ(٣٠) ألف دولار المقالة القادمة تفاصيل صفقة سرية جرت بين منظمة الصحة العالمية والإمارات

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