فتح فرص للتمويل تصل لـ(٣٠) ألف دولار

الخليج 365 :

أعلن محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين عبد الرحيم، عن رفع التمويل للمشروعات الصغيرة لـ(٣٠) ألف دولار، بشراكة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق العربي، وبضمانات أخف من السابق. وقال بدر الدين خلال مؤتمر صحفي عقب توصيات مبادرة تنمية الاستثمارات المحلية عبر ريادة الأعمال والابتكار (جيناك يابلد)، أن التمويل يشمل برنامج رفع القدرات وتهيئة مراكز تنمية الأعمال لتدريب أصحاب المشروعات وتعزيز التشريعات والسياسات، بالإضافة للدعم الفني، وذللك بهدف تمكين الشباب، وأشار إلى اهتمام المركزي بمؤسسات التمويل، واعتبرها أقرب للعميل من أفرع البنوك، وقال إن بعضها وصل لـ(٣٠) ألف عميل.

من جانبه اعتبر وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مشاريع التمويل الصغيرة ونمو الصناعات الصغيرة من أوليات المرحله الانتقالية، بجانب اهتمام الدولة بمشروع المجمع الحرفي والأنشطة الاقتصادية، وتبنيها الاهتمام بالشباب، وأكد العمل وفقاً لإستراتيجية محددة للدولة في ريادة العمال، وكشف مدني تمويل وزارة المالية لتلك المشاريع، وأخرى تمول من مؤسسات التمويل العالمية