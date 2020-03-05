صاغة وتجار الذهب يدعون لإلغاء عقد الفاخر

الخليج 365 :

أعلنت اللجنة التمهيدية جميع الصاغة وتجار الذهب والمعدنين تنفيذ إضراب عن العمل بعمارة الذهب وأسواق الذهب بالسودان السبت المقبل 7 مارس نسبة لسياسات وزارة المالية وعدم جديتها لتنفيذ مطالب التجار.

وقال بيان صادر عن اللجنة، إنهم طالبوا بتحرير سوق الذهب من بنك السودان المركزي وعدم احتكارية السوق لأي جهة حكومية أو شركات تتبع لها، مشيرين لمطالبتهم بفك احتكار شركة الفاخر وقالوا إنها أصبحت تشتري الذهب بأسعار غير معقولة مما أدى إلى ارتفاع السوق وبأسعار خرافية حتى لا يكون هناك منافس لها في السوق، وأكد البيان أن الشركة تشتري الذهب يومياً عبر بوابات بنك السودان القديم مما فتح المجال واسعاً لضرب الاقتصاد مجدداً واعلنت اللجنة رفض هذه الممارسات الخاطئة التي تدمر عجلة التنمية بالبلاد ونرفض بشدة تعاملات وزارة المالية مع شركة الفاخر بشراء الذهب بهذه الطريقة الاحتكارية.