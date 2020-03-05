باحثة أمريكية تكشف مفاجأة مدوية عن إصابة محمد بن زايد بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: فجّرت باحثة وصحفية أمريكية متخصصة في الشأن اليمني والخليجي، مفاجأة جديدة عن إصابة محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بفيروس كورونا .

وقالت الباحثة “كارين آن كاري” في تغريدةٍ بـ”تويتر” رصدتها “وطن” إنّه تأكد نقل ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد الى مستشفى “كليفلاند” في ابوظبي لساعات بعد إصابته بوعكة صحية.

وأوضحت أن محمد بن زايد نقل لاحقاً الى حجر صحي داخلي في قصره مصاباً فيروس كورونا ونقل المرض عدوى من عاملة فلبينية في قصر العائلة .

وقالت الباحثة الأمريكية إن الشواهد تؤكد تواري “بن زايد” عن الأنظار منذ بضعة أيام . المادة السابقة أوباما يدعو للابتعاد عن ارتداء الأقنعة بأزمة فيروس “كورونا” المقالة القادمة تفاصيل خطيرة .. فندق في أبوظبي يتحول لـ “قنبلة موقوتة” ومدير فرنسي يهدد بالإضراب

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