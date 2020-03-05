أوباما يدعو للابتعاد عن ارتداء الأقنعة بأزمة فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
دعا الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الأمريكيين إلى اللجوء إلى التدابير الوقائية بشكل منطقي، والابتعاد عن وضع الأقنعة الواقية.
وقال أوباما في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “وفروا الأقنعة لعمال الرعاية الطبية.. لنحافظ على الهدوء، أصغوا إلى الخبراء واتبعوا العلم”.
وأشار إلى أنه يتعين على الناس أن يتابعوا تحديث المعلومات من مراكز الوقاية من الأمراض، ولزوم منازلهم إذا كانوا مرضى.
وجاءت دعوة أوباما في أعقاب تحذير منظمة الصحة العالمية، من نقص في الأقنعة والنظارات ومستلزمات الوقاية الأخرى، التي يستخدمها عمال القطاع الصحي، بسبب تزايد الطلب وتخزين المواد الطبية وسوء استخدامها.
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