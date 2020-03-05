المريخ ينشد الصدارة عبر بوابة الأهلي مروي لاستعادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يستهدف المريخ الخرطوم عندما يستقبل ضيفه الأهلي مروي اليوم الخميس باستاد الخرطوم، مواصلة رحلة الانتصارات والتقدّم واستعادة صدارة الدوري الممتاز التي يتواجد فيها حاليًا الهلال بـ”45″ نقطة بعد فوزه مؤخرًا على حي العرب بورتسودان.

والمريخ يخوض لقاء اليوم وهو يتواجد في المركز الثاني بروليت الدوري الممتاز برصيدٍ من النقاط يصل إلى”44″ نقطة.

ويعلم المدرب التونسي، أمين المسلمي، أنّ مهمته لتحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث لن يكون بأمرٍ يسير لطالما أنّ غاية الخصم ستكون هي ذاتها عندما يتقابلان اليوم.

وسيلعب المريخ لقاء اليوم بمعنوياتٍ عالية بعد العودة من مدينة بورتسودن بالعلامة الكاملة، ما ساهم في تحقيق انتصاره الثالث تواليًا في الدوري.

وسيفقد المريخ في لقاء اليوم عددًا من لاعبيه بقيادة حمزة داؤود، والريح حامد، لكنّه في المقابل يملك خياراتٍ عديدة في المباراة.

وكان”الأحمر” قد أدّى عددًا من التدريبات بالخرطوم بعد العودة من بورتسودان نفذّ فيها الجهاز الفني بقيادة أمين المسلمي البرنامج الكامل للقاء.

وفي المقابل، سيتطّلع الأهلي مروي إلى العودة إلى معقله بنتيجة إيجابية، لا سيما في ظلّ المستويات التي يقدّمها الفريق في المنافسة خصوصًا في النصف الثاني من الموسم.

واستطاع ممثل مروي في الممتاز أنّ يحصد عددًا من النقاط، منحته الحصول على المركز الثامن في المنافسة برصيد”30″ نقطة.

والأهلي مروي سيلعب لقاء اليوم وهو يعوّل على خدمات لاعبه المخضرم علاء الدين يوسف في الاستفادة من وجوده ومساعدة الفريق في تحقيق نتيجةٍ داعمة لمشوار”ملوك الشمال” في المنافسة.

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وعصرا وبنفس ملعب استاد الخرطوم سيصارع الأهلي الخرطوم في سباق تأمين المواقع المتقدمة والهروب من منطقة الخطر عندما يستقبل بملعبه نظيره حي العرب بورتسودان فالفوز ولا غيره مبتغى الفرسان من أجلّ مواصلة تقدّمه والابتعاد عن المناطق الخطيرة في الدوري الممتاز.

والأهلي الخرطوم يلاقي ضيفه حي العرب بورتسودان ويملك في رصيده عددًا من النقاط يصل إلى”23″ نقطة.

وفي المقابل، يطمح حي العرب بورتسودان”الجريح” إلى استعادة التوازن بقيادة مدربه الوني نادر زرقني.

ويتواجد الفريق الشهير بـ”السوكرتا” في المركز الثامن بالدوري الممتاز، ويملك”30″ نقطة في جعبته.

وخسر ممثل بورتسودان في آخر جولتين أمام المريخ الخرطوم والهلال الخرطوم على التوالي.

وفي ملعب القضارف، يستضيف الشرطة ضيفه الأهلي عطبرة في مباراة تهم الطرفين، حيث يستهدف كل منهما الحصول على نتيجة إيجابية تدعم الموقف في الدوري الممتاز.

ويملك فريق الشرطة القضارف في رصيده عدد”17″ نقطة، ويتواجد في المركز الخامس عشر.

أمّا الطرف الآخر، الأهلي عطبرة فيتذّيل الفريق الدوري الممتاز برصيد يصل”11″ نقطة..

وبمدينة الاُبَيِّض غرب السودان الأوسط، يسعى الهلال الأبيض أمام ضيفه العنيد الوافد الجديد الفلاح، للعودة إلى سكة الانتصارات.

ويمكن للفوز أن يساعد الهلال الأبيض في فك ارتباطه بالأمل عطبرة، حيث لكل منهما 39 نقطة..أما الفلاح فرصيده 25 نقطة في المركز الثاني عشر.