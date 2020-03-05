الزكاة يستعد مبكرا لدعم الأسر الفقيرة في رمضان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد الامين العام لديون الزكاة احمد عبدالله عثمان اهتمام الديوان بشريحة المحتاجين خاصة في ظل الازمة الاقتصادية بالبلاد ، اعلن لدى اجتماع اللجنة العليا لبرنامج رمضان بديوان الزكاة أمس اعلن عن شروع الديوان في الاعداد المبكر لتنفيذ برنامج رمضان بمحاوره المختلفة ( فرحة الصائم ، دعم الخلاوي ، اطلاق سراح الغارمين ، دعم الاسر المتعففة ، فرحة العيد) ، مؤكداً ايصال احتياجات الاسر قبل حلول شهر رمضان ذلك من أجل إحياء قيم التكافل والتراحم بين المجتمع وإخراج برامج رمضان بمحاوره المختلفة بصورة متميزة من أجل تحقيق الرضا وسط المجتمع من خلال التنسيق والمتابعة مع الولايات والجهات ذات الصلة ، كاشفاً عن تكوين لجنة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برئاسة الزكاة تعمل على وضع برامج إسعافي لوضع برامج في تخفيف اعباء المعيشة ودعم الاسر الفقيرة .

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