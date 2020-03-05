عاجل.. السودان: 302 مليون دولار لاستيراد الوقود والقمح والدواء شهريا

الخميس 5 مارس 2020

قالت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن احتياجات البلاد من السلع الاستراتجية(الوقود، القمح، الدواء) تقدر بــ(302) مليون دولار شهريا. وقالت في بيان مصاحب للمؤتمر الصحفي الذي عقد الوزير، ابراهيم البدوي، اليوم (الخميس)، إن الحكومة الانتقالية ورثت اوضاعا كارثية من النظام المعزول، أبرزها الفجوة فى النقد الأجنبى لمقابلة إستيراد السلع الإستراتيجية. وأشار إلى أن الدعم الذي تلقاه السودان من دولة الامارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية، خصص لاستيراد إحتياجات القمح والدواء ومدخلات الانتاج. وقال(البيان) إن وزارة المالية تبذل قصارى جهدها لتوفير النقد الأجنبى من مصادر شتى، لمقابلة تكلفة شراء السلع الاستراتيجية . وأكدت وزارة المالية أن مجال تصدير الذهب مفتوح لجميع من يعملون فى المجال حسب اللوائح والضوابط المنصوص عليها فى منشور بنك السودان. واوضح أن دور وزارة المالية توفير الأموال للتعاقدات المختلفة التى تقوم بها الوزارات والوحدات الحكومية والإشراف علي إجراءات عملية التعاقد من خلال إدارة الشراء والتعاقد فى الوزارة. ورأت الوزارة إن السياسة الجديدة لصادر الذهب واستغلال عائداته لإستيراد السلع الإستراتيجية الانسب على خلاف السياسة السابقة القائمة على إحتكار التصدير والإستيراد.

