الحرس الثوري الإيراني: “كورونا” قد يكون هجوما بيولوجيا أمريكيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، الخميس، إن فيروس كورونا قد يكون ناجما عن هجوم بيولوجي أمريكي استهدف الصين أولا ثم إيران.
وأكد قائد الحرس الثوري أن إيران ستنتصر على فيروس كورونا، لافتا إلى أن بلاده “تخوض حربا بيولوجية وعلى الجميع أن يعلم أنها ستتجاوز هذه المرحلة نحو الاستقرار”.
وأضاف سلامي أنه إذا كان فيروس كورونا هجوما بيولوجيا أمريكيا، فإنه سيطال أمريكا نفسها، وقال:”قد يكون كورونا ناجما عن هجوم بيولوجي أمريكي استهدف الصين أولا ثم إيران ثم بقية العالم”.
RT
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