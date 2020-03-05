تركيا تتهم اليونان بقتل لاجئ عند الحدود وتتوعدها بالعقاب الشديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حملت الحكومة التركية السلطات اليونانية مسؤولية مقتل لاجئ وإصابة آخرين في حادث قالت إنه وقع عند الحدود بين الدولتين، متعهدة بمقاضاة أثينا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأعلنت سلطات ولاية أدرنة التركية أمس الأربعاء عن مقتل طالب لجوء وإصابة خمسة آخرين جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز على مجموعة من المهاجرين أثناء محاولتهم عبور الحدود بين الدولتين، في ما نفت الحكومة اليونانية صحة هذه الادعاءات واصفة إياها بأنها “أخبار كاذبة”.

واتهم نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أثناء فعالية ثقافية في أنقرة، أجهزة الأمن اليونانية بممارسة “العقلية الهمجية”، مضيفا أن “المشاهد المخجلة الواردة من الحدود اليونانية تكشف القيم الحقيقية للغرب”.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في حديث إلى قناة “سي إن إن تورك”، عن نية أنقرة “تدويل” القضية وتقديم دعوى ضد أثينا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وحسب تقييمات صويلو، تجاوز عدد المهاجرين الذين عبروا الحدود اليونانية منذ إعلان أنقرة في 27 فبراير الماضي عن “فتح أبواب أوروبا” أمامهم 130 ألف شخص.

من جانبها، أعلنت السلطات اليونانية أنها أفشلت منذ صباح السبت الماضي وحتى صباح اليوم الخميس أكثر من 34.7 ألف محاولة تسلل واعتقلت 244 شخصا عقب عبورهم الحدود بطريقة غير مشروعة.

الأناضول