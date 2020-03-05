شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال المتحدث الرسمي باسم الموارد المائية والري في مصر، محمد السباعي، إن المادة الخامسة من إعلان المبادئ تفرض على إثيوبيا عدم تخزين المياه إلا بموافقة مصر.
وأضاف السباعي، لموقع “مصراوي”، أن المادة الخامسة الموقعة في ديسمبر 2015 هي المرجع الرئيسي لحل النزاع، معربا عن أسفه من الموقف الإثيوبي وحديثه حول ملء خزان السد بشكل منفرد.
وتابع: “ردود الأفعال الإثيوبية لا تتناسب مع موقف مصر الذي يتعامل بحسن النية”، لافتا إلي أن “سد النهضة يولد 33% فقط من احتياجات إثيوبيا (للطاقة الكهربائية)، وهو مخصص للتصدير”.
وشدد المتحدث الرسمي باسم الري على ضرورة عودة الجانب الإثيوبي إلى طاولة المفاوضات، مضيفا أن مصر قدمت كل السبل المتاحة لإنجاح المفاوضات والوصول لاتفاق يضمن التنمية لإثيوبيا ويحافظ على حقوق مصر المائية.
وكان وزير الخارجية الإثيوبي، جودو أندارجاشيو، قد أعلن أن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد 4 أشهر، مضيفا أنه لا توجد قوة يمكنها منع بلاده من بناء السد.
RT
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول مصري رفيع: إثيوبيا لن تستطيع ملء “سد النهضة” إلا بموافقة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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