لهذا السبب .. السلطات في باراغواي تلقي القبض على رونالدينيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت السلطات في باراغواي القبض على النجم البرازيلي رونالدينيو، لحمله جواز سفر مزور، مدون به أنه من مواطني البلد اللاتيني.

وأعلنت وزارة الداخلية القبض على صاحب الـ39 عاما وشقيقه روبرتو مساء الأربعاء، داخل أحد المنتجعات.

وقالت مصادر داخل جهاز الشرطة، إنه تم العثور على جوازي سفر مزورين داخل الفندق.

وتم منع لاعب الكرة البرازيلي الشهير من مغادرة مقر إقامته في باراغواي، بالتزامن مع تحقيقات يتم إجراؤها معه.

وأوضح مقربون من رونالدينيو، أنه لجأ لجواز سفر مزور لمعاناته من مشاكل قانونية في البرازيل تمنعه من السفر.

يذكر أن السلطات البرازيلية قررت في يوليو/ تموز الماضي سحب جواز السفر الخاص برونالدينيو وبشقيقه، بسبب الحكم الصادر ضدهما وشركتهما العقارية نتيجة مخالفة في الإنشاءات عام 2015.