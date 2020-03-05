عاجل | البرهان يؤكد حرص السودان على تعزيز العلاقات مع إيطاليا 

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الخميس 5 مارس 2020
كتب
محمد أمين
أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على متانة وأزلية العلاقات بين السودان وإيطاليا.
وقال البرهان لدى لقائه اليوم (الخميس) نائبة وزير الخارجية الإيطالي، ايمانويلا ديل رأي، ان السودان اكثر حرصا على تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة.
ومن جانبها قالت ايمانويلا، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، بجانب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأكدت أن إيطاليا تؤيد أكثر من أي وقت مضي حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرة إلى أن العلاقات بين البلدين ثابتة وتتشاركان ذات التحديات العالمية الراهنة.
وأضافت نائبة وزير الخارجية، أن السودان بلد مهم علي المستوي الإقليمي والقاري والاوروبي ولإيطاليا بوجه خاص.
وأثنت على الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس السيادة من أجل وحدة السودان وتجاوز العقبات الموروثة من الماضي وتحقيق مستقبل زاهر للسودان.
وأضافت أن إيطاليا بلد شقيق للسودان ولديها رغبة في بناء مشروعات تنموية، وتبادل مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين.
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