خطة للبنك الدولي لإعادة تأهيل اقتصاد السودان

الخليج 365:

كشفت ممثل البنك الدولي، ومسؤولة القطاع الخاص والتمويل، آستا باريستا، عن اتفاق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي على خارطة طريق لإعادة تأهيل اقتصاد السودان، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، أهمية الخطوات التي تقوم بها الدولة في تعزيز الثقة في الأسواق وتحقيق التنمية والإنتاج وحماية المستثمر وتطوير قطاع الصناعة والتسويق عبر خطة استراتيجية واضحة.

وأوضح الوزير خلال استقباله أمس، ممثلة البنك الدولي، أن اللقاء تناول التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها السودان إضافة للفرص المتاحة لدعم القطاع الصناعي الخاص وتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرفية لزيادة الإنتاج ودعم التنمية وتطوير الأسواق المحلية إضافة لتمويل مشاريع مختلفة وإعادة التأهيل والتحديث وفتح فرص للعمل في القطاعين العام والخاص. بدورها أكدت آستا باريستا أن هنالك اتفاقاً بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية على خارطة طريق لإعادة تأهيل البلاد، وأوضحت أن الزيارة تهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية في السودان والانخراط في الأسواق العالمية.