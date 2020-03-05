عرمان: الدعم السريع أصبحت بعد الثورة قوة ردع في مواجهة الإسلاميين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال نائب رئيس الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار، رئيس وفد التفاوض ياسر عرمان، إنه يمكن خلال شهر التوقيع على الاتفاق النهائي بين الحكومة والجبهة الثورية، وأكد عرمان أنّ استبعاد “الدعم السريع” غير ممكن وغير مفيد، وقال إنها أصبحت ما بعد الثورة قوة ردع في مواجهة الإسلاميين الذين يريدون العودة للسلطة.

وأضاف حسب “النورس نيوز” أمس، بأن “الدعم السريع” من ضمن مكونات البلاد مثلما قوات الحركات والقوات المسلحة، وأكد ضرورة توحدها في منظومة أمنية تنقل السودان من الضعف والهشاشة، وقال: “نريد أن نعبر من الماضي الذي نعرفه كلنا”، وأشار عرمان إلى أن جلسات التفاوض مبنية على الاتفاق الإطاري الذي ناقش قضايا مهمة، ونوه لـ(15) قضية بارزة منها الترتيبات الأمنية، وأبان أنهم سيناقشون مُشاركة الجبهة الثورية والآخرين بكل الولايات، بجانب قضية العاصمة القومية، وقال “لدينا قضية لم تُحل بعد هي قضية الحكم الذاتي، الحكومة لديها مقترحات حول حكم إقليمي وسنناقش هذه المقترحات، كذلك تمثيل النساء سيُناقش ضمن هذه الخمس عشرة قضية”، وأوضح أنّهم يتحدّثون عن (40%) للنساء على المستويات كافة، وتوقع الوصول لاتفاق شامل خلال أسبوع، وأعلن أنه تم الاتفاق على إشراك مُكوِّنات العاصمة القومية لإنهاء المظالم بالعاصمة والأقاليم، وأقرّ بأنّه لا تُوجد بوادر وحدة مع مجموعة عبد العزيز الحلو، بسبب أن الطرف الآخر يرفض، وقال إنّهم على استعدادٍ دائمٍ للتنسيق معهم، وأضاف “نحن على استعدادٍ للتنسيق لكننا لن نظل رهينة في جيب أيِّ أحد”، وقال عرمان إنهم يريدون استخدام الاتفاقية لتجديد الفترة الانتقالية، وتصحيح كل الأخطاء التي صاحبت بداياتها.

الصيحة