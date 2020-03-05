(ح نبنيهو).. لم يحدُث بعد..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* كما احتفت به صحيفتكم هذه – بعدد الأمس – لحد وضعه على صدارة أخبارها، بفضل الله ثم بعزم وزارة التربية والتعليم، فإن طلاب الصف الخامس – المنقولين إلى السادس – سَيجلسون العام المُقبل لامتحانات الشهادة المتوسطة، فيما يَجلس التلاميذ المنقولون هذا العام للصفين السابع والثامن لامتحان المرحلة الثانوية، وهذا يعني أنّ العام الدراسي القادم يشهد امتحانين؛ الأول للانتقال إلى المرحلة المُتوسِّطة والثاني للانتقال إلى المرحلة الثانوية..!!

* هذا الحدث السعيد من تحدّيات المرحلة الانتقالية، بحيث صرّح وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم، عن تحويل النظام المخلوع بعض المدارس المتوسطة لغير أغراضها، وهذا صحيح.. نعم، ما أن تم إلغاء المرحلة المتوسطة، حتى باع بعض عناصر النظام المخلوع مدارس المرحلة المتوسطة كأراضٍ استثمارية.. ثم حوّل البعض الآخر المدارس إلى مكاتب حكومية.. وما وُلدت فكرة الفصل التاسع، قبل سقوط النظام بعام، إلا لتغطية هذا النهج غير المسؤول..!!

* ولتمرير الفصل التاسع، كانوا يتحدثون عن بناء أسوار في حيشان المدارس وما بين الفصول، وعن تعيين وكيلين بكل مدرسة.. و..و… كل هذا الخداع لإقناع الشعب بقبول فكرة حشد الأطفال والمراهقين في حيشان المدارس بمظان أن (هكذا التربية).. هم يعلمون بأن جمع الطفل والمراهق في مكان واحد طوال ساعات النهار لا يليق تربوياً، ويعلمون بأن السواد الأعظم من مدارس الأرياف مختلطة، ويعلمون حجم مخاطر هذا الاختلاط..!!

* على كلٍّ، عودة الوسطى من تحديات حكومة الثورة.. إذ غير تكاليف إعادة المرحلة المتوسطة، فمن المتاعب التي قد تواجه البروفيسور محمد الأمين التوم، هي أن هناك مراكز قوى بقطاع التعليم ضد عودة السلم التعليمي السابق (6/3/3)، وهي المراكز التي بمثابة أخطر دولة عميقة في قطاع التعليم العام.. وبعض هؤلاء المستثمرين النافذين في مطابخ القرار هم المتاريس أمام تطوير التعليم العام، ويجب تفكيك التمكين الخبيث بهذا القطاع..!!

* ولقد أحسنت وزارة التربية والتعليم عملاً بتحديد الجدول الزمني لعودة المرحلة المتوسطة (العام الدراسي القادم)، وهنا التحدّي.. على المجتمع أن يتقاسَم التحدّي مع حكومته، بحيث يكون شريكاً في جهد إعادة الوسطى.. فالمرحلة العائدة – المتوسطة – بحاجة إلى مدارس وكُتب وتدريب معلمين وغيره.. ولو ضاعفت الحكومة ميزانية التعليم في موازنة العام 2021، فلن تستطيع وحدها تأسيس مرحلة كاملة (كما كانت)، لا بد أن يكون للمجتمع دور إيجابي.. !!

* (ح نبنيهو)، لم يحدُث بعد.. أي كما كان شعاراً قوياً في مرحلة الثورة، (ح نبنيهو)، كان يجب أن يصبح عملاً قوياً في مرحلة الدولة، وللأسف هذا ما لم يحدُث حتى الآن.. كل المواكب احتجاجية، ولم يُخرَج موكب من أجل البناء والتنمية، وكذلك لم تستثمر الحكومة ثوّارها في (نفير).. وكان الناطق الرسمي فيصل محمد صالح قد تحدّث – قبل أسبوع – عن إشادة مجلس الوزراء بمبادرة أستاذنا محجوب محمد صالح بشأن استنفار الجهد الشعبي لإنجاح الموسم الزراعي القادم..!!

*ليبقى السؤال، لماذا ينتظر مجلس الوزراء؟ ولماذا لا يُبادر بالاستثمار في الجهد الشعبي لإنجاح المشاريع، ومنها مشروع عودة المرحلة المتوسطة؟.. فالتعليم العام يجب أن يكون مسؤولية جميع مستويات الحكم والمجتمع، أي تبدأ المسؤولية بالمجلسين السيادي والوزراء وحتى لجان المقاومة وكل المجتمع.. وكما تُقاوم الشمولية والظُلم والفلول – وغيرها – بالمواكب المليونية، فعلى لجان المقاومة أن تقاوم أيضاً الجهل والفقر والمرض بالاستنفار الشعبي ..!!