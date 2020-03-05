زينة شباب الهلال رفع راس كل الهلالاب ..اتكورتي .. !.. بقلم الرشيد علي عمر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• شكرا كوارتي ..

• كان بامكانك ان تنزوي مثل غيرك ممن لا يثق فيما يقوم به من عمل وتصبح في وضع ابتزازي لمن يلتحفون ثوب الثورية وينهالون ظلما على رجال الاعمال ..

• اي رجل اعمال فيه شق او طق وكون ثروته بطرق ملتوية ويقبع في محيط الشبهات لن يخرج على العلن ليواجه زيرو فساد حتى وان كان بريئا ..

• مبلغ علمي بان حراسات زيرو فساد استقبلت العديد من الاثرياء ممن هم على شاكلة كوارتي ولكنهم فضلوا الخضوع للتسويات حتى وان لم تكن هنالك بينة ضدهم لخشيتهم ان ينكشف ما استعصى على المنظمة كشفه لذا سارعوا بطي الصفحة وابتعدوا عن الشر وغنولوا ..

• الا زينة شباب الهلال .. فانه ثقة في نفسه وما يمارسه من عمل شريف وفي النور وكامل دسم الشرعية لم يكتف بالتصريحات على المنابر المقروءة بل بالامس واصل رحلة قتاله المستميت ضد اهل هذه المنظمة من خلال مؤتمر صحافي دعى اليه كل المنابر الاعلامية بلا استثناء وتحدث بلسان التحدي وواجه زيرو فساد بشجاعة اضافت اليه الكثير واكدت ان صحيفته بيضاء ونقية وزاهية ولن تنكسر لمن يرغبون في تهديده واخضاعه لصولجانهم الكاذب ..

• امام الملا واصل كوراتي رحلة التحدي واتهم المنظمة بانها تترجم اجندة خاصة لا علاقة لها بالاسباب التي من اجلها انطلقت وضد مفاهيمها وسعيها لاجل ارساء قيم العدالة وهي تستظل بثورية تستمد عبرها هذا النفوذ ..

• حقيقة وضعية زيرو فساد قمة النشاذ ..

• وهو تغول مباشر على سلطات لا تمنح الا لاهل القانون من داخل المؤسسات الرسمية بدء من النائب العام حتى اصغر وكيل نيابه ..

• زيرو فساد اعظم فتنة نالت من مسيرة الثورة الظافرة لانها تحولت الى جهة تنفذ اجندة شخصية على حساب المصلحة العامة ..

• ثم انها تفوق النيابة العامة في الصلاحيات اذ انها لمجرد الاشتباه وبدون تقديم اي بينة يمكنها ان تعتقل وتحبس وتصادر الحريات ..

• النائب العام الذي يعتبر الهرم القانوني في الدولة لا يستطيع لمجرد الاشتباه وبدون دليل دامغ ان يحبس اي شخص الا ولعرض نفسه الى المساءلة القانونية ..

• لذا فان خروج كوارتي على المنابر وسعيه لاجل القصاص عبر الطريق القانوني سيجد التاييد من كل الشعب السوداني تصحيحا لمسار ثورة لا ينبغي ان يقتنصها من يتسربلون برداءها ليكون مخلب قط لبعض الحاقدين ممن ينفثون السموم اشفاء لغليلهم ..

• وزيرو صراحة التي ارتكز عليها كوارتي لابد ان تبزغ الى الوجود لتبرئة المظلومين الذين طالتهم يد التعسف وقهرتهم واذلتهم من داخل زيرو فساد ..

• منظمة زيرو صراحة لابد ان تكون جسما موازيا للقصاص ممن ارتدوا ثوب العدالة وهم الابعد عنها واحقاقا للحق وزهقا للباطل الذي بدا يطل بعنقه ليدمر اشراقات اعظم ثورة سودانية باتت حديث كل العالم ..

• وكل كوارتي اخر يجب ان يتحلى ببعض من الشجاعة ويخرج ليحدثنا عن اسباب اعتقاله والطريقة التي اتبعت في اخضاعه للتسوية وكيفية الدفع اذا كنا نروم حقيقة تطبيق شعار حرية سلام وعدالة ..

• مع يقيننا ان من هو خلف هذه المهزلة من داخل حوش الهلال ..

• الاسباب الحقيقية التي ادت الى الزج بكوارتي في هذه القضية يقف خلفها هلالاب ممن ارتعبوا وفزعوا ورجفوا والفتى يكتسب المساحات في كل حراك ومن خلفه تنظيم محترم يسوق لفكرة البرنامج الجماعي وضد هيمنة الافراد ..

• وقريبا سنميط اللثام عن المحرض الاول …

• وعندها سيرى ما لم يتخيله قط في ابشع كوابيسه ..

• ويبدو اننا سنصدق كل الاتهامات التي سيقت ضد رئيس هذه المنظمة بانه كوز مكتمل الصفات بدليل اننا لم نسمع حتى اليوم وقوع كوز فاسد في براثنهم وقدم للمحاكمة العادلة ..

• زيرو فساد تخصصت حتى اليوم في شرائح لا علاقة لها بالكيزان الفاسدين ولم يرتبطوا باي علاقة تنظيمية بالمؤتمر الوطني بل على العكس فان مفسدي الدولة العميقة يواصلون تجارتهم الفاسدة بكل اطمئنان وكلنا نعلم انهم من يتسبب اليوم في تدمير البنية الاقتصادية سواء عبر التلاعب بحصص الدقيق او شراء الدولار لاجل ان ترتفع قيمته امام الجنيه السوداني فهل هؤلاء محصنين يا ود العبيد ولا تطالهم ايادي زيرو البيش بتاعتكم دي ..؟

• عشرات الاسماء الفاسدة وكان هذه الثورة اندلعت في بلد مجاور فاين هم من مقصلة العدالة يا من تدعون الحرص على العدالة ..؟

• مبلغ علمي ان كوارتي جهز كونسلتو قانوني على اعلى المستويات لرد اعتباره ولن يتنازل ابدا عن حقه المسلوب رغما عن انفه ولن يتوقف ما لم تدفع زيرو فساد التمن الباهظ ليصبحوا عبرة لمن لا يعتبر .. حماة الهلال

• وبدورنا نوجه حديثنا لحكومة حمدوك ان الوقت قد حان لايقاف هذه المهزلة التي ترتكب باسم القانون ..

• حان الوقت لايقاف زيرو فساد التي فشلت فشلا ذريعا في القيام بالمهمة لانها تعدت حدودها ودورها المرسوم وركبت مكنة صلاحيات وزير عدل بالدرب العديل ..

• المنطقي ان سمح لمثل هذه المنظمة القيام باي دور ان لا تتجاوز مرحلة تقديم المعلومات وعلى النيابة بعدها تحديد الاجراء وفقا لما يقوله القانون ..

• ولكن ان يكون للمنظمة صلاحية القاء القبض على المشتبه بهم .. وحبسهم .. والتنكيل بسمعتهم ..وهم مجرد مواطنين نكون قد ذبحنا القانون من الوريد للوريد ومارسنا اعلى درجات الغباء التي تؤدي الى ما لا يحمد عقباه ..

• المضحك المبكي في ان واحد ان رئيس المنظمة يمكنه استئناف حتى قرار النيابه وكما حدث مع محمد عثمان كوارتي نفسه … شفتو البهدلة الجاتنا من الفهم المغلوط عن المدنياااااااو ..؟

• بل يقال انه لا يمانع في فتح بلاغ كيدي جديد ..

• بالطبع السؤال الذي يفرض نفسه دافعين ليك كم ولا واعدنك بشنو يا مان ..؟

• ومتى ما كنت الذمة رخيصة او جشعه فاننا نواجه مثل هذه الاسقاطات …

• هههه اصلو انحنا عندنا ناس في الهلال ممكن يدفعوا الرقم الخراااااافي الزيو مااااافي لاجل بلوغ الاهداف الخبيثه ..

• ولن نتعجل ..

• وسنتريث ..

• ولكل مقال مقامه وقريبا جدا ان شاء الله ..

• لا تتركوا كوارتي وحده يقاتل ..

• انضموا اليه حفاظا على ثورة عظيمة تستحق ان يحافظ على مكتسباتها ..

• ولا يعقل ان تسرح مثل هذه المنظمة وتمارس الضيم الكريه على المواطنين والبلد تعيش في فاقة اقتصادية لم تحدث قط من قبل والصفوف المتراصة في ازدياد رغيف وغاز وبنزين وجازولين ومواصلات ..؟

• انتو قايلين ناس كسلا مرقوا من هين ..؟

• كسلا هينه .. ترى هل يعتقد احد ان الصبر سيطول بقية المدن ..؟

• اصحى يا ترس ..! ابقوا معي .. !

و … للشريان ختام .. !

• لا ادري حيثيات شكوى حي العرب في لاعب الهلال الشاب دفع الله ولكنها ان كانت صحيحة فهذا يعني ان على الفاتح النقر والزومة وخالد النقر الذهاب بعيدا وفورا وبدون تردد وان يتبعهم مجلس الادارة بكل طاقمه الفاشل…

• لان شكوى حي العرب في لاعب المريخ طبنجه كانت قبل يومين وما يعني ان لديهم ادارة واعية ومفتحة وعلى الاقل ستترك ادارة الهلال وجهازه الفني على اعلى درجات الحذر وفحص قانونية اي لاعب بالاخص من الشباب ..

• ان نجحت الشكوى فانها سوء الخاتمة يا كاردينال .. وابشع ختام .. واردا سيناريو …

• والامر لا يحتاج ابدا الى اي تبرير ..

• ويحق علينا ان نصف ادارة الهلال انها مجموعة من الهبنقات وعلى راسها اكبر دهولي جلس على كرسي الرئاسة منذ النشأة ..

• الغباء عندما يفوت حده ببقى شكله كعب شديد وما بتقابل ..

• والجهل عندما يهيمن على مساحة فانه كفيل بان يدمرها تدميرا شاملا من كل الجهات ..

• لا حول ولا قوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم ايها الفاشلين ..

• خبر عن تعليق اجراءات تحويل لقب 2018 الى المريخ .. اهو خبر .. واهو منتظرين ..

• علقت او لم تعلق فان للهلال قضية واضحة الاركان وسيصفع مزمز باوهامه ولا ادري كيف سيكون مصيره يومها ..؟

• غايتو انا من هسي شمتاااااان لليفه يا مان ..

• يعني الناس الاحتفلت بمزمز اكتر من احتفال المريخ بمانديلا الفرمالة المزيفه حيقولوا شنو ..؟ وحيودوا وشهم وين من جمهور المريخ المحترم ..؟ ومزمز ده هل ممكن يقعد يوم واحد تاني في المريخ …؟ ياخي انحنا ح نستمتع جنس استمتاع انسى بس هههههه …!!

• والصفحات المملة التي نراها في اخيرة الصدأ مصيرها حيكون شنوووووووووو …؟

• وما احلى انهيار دولة النفاق ..

• الكسبان الوحيد هو مزمز .. عاش ايام سعيده لم يهنا بها كل فطاحلة المريخ منذ النشاة ..

• غايتو اللقاهو مزمز شاخور سيد الاسم ما لقى ربعه ..

• وكمل كمل يا مزمل .. ان شاء الله توصلهم كورة العصر وقدام الكوكب وانحنا مالنا ..

• شغل الكيزان ان لم يخرج من ساحة المريخ فما حتقوم ليه قايمه ليوم القيامه ..

• الدخلو جيمي في المريخ مااا بمرق باخوي واخوك اسمعوا كلامي يا دلاقين ..

• والله ما قادر اصدق يا خالد الزومة تكون وقعت في الخطا الكبير ده لانني اعرف حرصك الشديد .. حمِـآ‏‏هِہُ‏‏ُُ آلَهِہ‏‏لَآلَ

• ربنا يكضب الشينة ويكون موقف اللاعب سليم ..

• طبنجه مضمونة وما عايزه اي تبريرات …

• ولكن بعيدا عن الشكاوي فان الهلال لا يطمئن بانه قادر على انتزاع اللقب ..

• والكنا خايفين منه بقى وهو تاثيرات الشد والجذب الحالي بين الجماهير والكاردينال ..

• لذا لابد ان تنهي الوزارة النزاع باسرع فرصه او يبتعد اشرف باختياره ..

• ان كان اشرف يستوعب ما يجري لسبق قرار المحكمة ..

• والاسف الاسيف ان هنالك من يهمس في اذنه بان قرار المحكمة سيجعل منه بطلا ..

• افهم يا رجل لا بطولة وانت غير مبلوع حاليا والجميع يتمنى ذهابك اليوم قبل الغد ..

• خلاااااص يعني ناجح جدا عشان تلقى ليك بطولة يا مدمر البطولات ..؟

• اللاعبون يتعصروا عصر العصر لمن يجيبوا الزيت ويغلبوا وانت تفقدهم النقاط تلو النقاط .. ياخي لو ما عارف انت اعظم راس حربة للخصوم ضد الهلال فكنا بلا وهم فارغ ..

• شطبنا .. !