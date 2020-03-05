القبض على (10) أشخاص ينتحلون صفة الحركة الشعبية شمال…

الخليج 365:

كشفت الشرطة تفاصيل خطيرة حول محاكمة (10)متهمين ينتحلون صفه الحركه الشعبيه قطاع الشمال (التجمع القومي للعائدين من أجل السلام) وكشف الملازم أول شرطة عمار ياسر عند مثوله أمام محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا حامد صالح بوصفه متحريا في البلاغ قال ان المتهمين العشرة تم توقيفهم بتهم استخراج بطاقات عسكرية لتجنيد اشخاص تحت مسمى تجمع العائدين من أجل السلام وذلك بمقابل مادي وقال المتحري ان الشرطة ضبطت بحوزتهم ماكينة طباعة لاستخراج البطاقات الي جانب مستندات عليها ترويسة قوات التجمع القومي للعائدين من أجل السلام وكشف المتحري أدوار المتهمين أن المتهم الأول يحمل رتبة فريق وهو ينتحل صفة رئيس التجمع وان المتهم الثاني قائد ثاني وليس لديه علاقة بإستخراج البطاقات وان الغرض من الحركة التفاوض مع الحكومة من أجل السلام والمتهم الثالث مسؤول عن الاستثمار والعلاقات الخارحية أن المتهم الرابع مسؤول من شئوون العضوية والمتهم الخامس مسؤول مدير المكتب التنفيذي اما المتهم السادس كان قد انضم قبل أسبوعين بغرض تحسين الوضع والمتهم السابع مسؤول من الملفات الخارجية والمتهم الثامن صاحب المطبعة ونفي انضمامه للتجمع فيما انضم المتهم التاسع قبل (5)ايام من القبض عليه والمتهم العاشر مؤكدا ليس لديه علاقة بالتجمع وانه حضر مع أحد اقربائه

وقدم المتحري المعروضات في البلاغ عبارة عن (“2″جهاز حاسوب و”2″طابعة عادية وأخري ملونة وماكينة تغليف بطاقات وبالاضافة لماكينة تصنيع أختام و زي عسكري

الي جانب ضبط خطاب موجه لرئيس المجلس السيادي من حركة التجمع القومي للعائدين من أجل السلام وقال المتحري ان المحكمة أوصت بتفديم المتهمين بالتزوير وتكوين مجموعه إرهابية وانتحال صفة الغير