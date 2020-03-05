تحرير الهلال.. بقلم عبد المنعم هلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

– ما وجده الكاردينال من مديح وتقريظ لم يجده أيا من الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الهلال وما كتب فيه من أناشيد وأشعار وأغاني لم يكتبه أبو الطيب المتنبي في سيف الدولة الحمداني ..!!

– عندما نضع الأشخاص فوق الكيان فسوف تظل الصورة مقلوبة ولن ينصلح الحال ..!!

– البعض يمجد في (الكفيل) وأهملوا الهلال حتى احتار (الدليل) ..!!

– خوفهم علي انقطاع (الظروف) جعلهم يخرجون عن (المألوف) ويضربون (الدفوف) تمجيدا للرئيس (الخرافي) الزيو (مافي) ..!!

– يطلقون عليهم صفات وألقاب لا يستحقها ويمجدونه لدرجة (التقديس) ويكتبون فيه مقالات الشكر و(المديح) ويعتقدون أنه الأجدر بمنصب (الرئيس) ومن بعده الهلال سوف يصبح في وضع (تعيس) ..!!

– وهو في برجه العالي يعيش ويزهو بهذا الإطراء و(المديح) ..!!

_ كل هم الرئيس الشهرة الإعلامية واللهث وراء المظهرية وتغيير الكسكتة والنظارة والصديري بكل الألوان المخملية ..!!

– التقرب للأشخاص والابتعاد عن (الهلال) هو الذي أوصلنا لأسوأ (حال) ..!!

_ للخروج من هيمنة أصحاب المال والأعمال والجيوب المنفوخة علينا بتفعيل العضوية وابتكار المشاريع الإستثمارية..!!

_ الهلال يفتقد الشفافية وهنالك الكثير من الضبابية في الأمور الهامة بالنادي و خاصة أمور النادي المالية وكل الأمور في يد الرئيس والبقية عبارة عن (كومبارس) مع أن الرئيس في الفهم الكروي سنة أولى (أساس) …!

– البعض لا يهتمون بالهلال وكل همهم مناصرة الكاردينال ويطربون عند سماع يا آدم (تعال) ..!!

– المهم عندهم (الكفيل) ويا كردنة (سير) والهلال (يطير) …!!!

– التقرب للرئيس بالمديح و(الثناء) اصبح ديدن بعض (الدخلاء) الباحثين عن (الثراء) وهم أس (البلاء) .!!

– كل يغني لليلاه والهلال يعاني يا ولداه ..!!

– اذا لم نخرج من دائرة تقديس وتمجيد الأشخاص لن تقوم للهلال قائمة والوضع سوف يزداد قتامة فالهلال أكبر قامة من أي شخص مهما كان ..!!

– عندهم الأشخاص أكبر من الهلال وينشدون تغيير (الحال) بالتقرب لمن يحقق لهم بعض (الآمال) ..!!

– علاج علة الهلال في تماسك القاعدة الجماهيرية والتدافع لنيل العضوية للخروج من جلباب (الأشخاص) وعدم خلط العام ب(الخاص) والالتفاف حول الكيان وبس (خلاص) ..!!

_ رغم الفوز فإن أداء الهلال أمام حي العرب لم يكن مرضيا ..!!

_ أطهر رجل المهام الصعب ومنقذ الهلال في اللحظات الحرجة ..!!

_ بالإهمال وعدم التقييم والإهتمام سوف يضيع أطهر كما ضاع شيبوب وغيره ..!!

_ الكاردينال يهتم بتسجيل المذيعات الفاتنات ويهمل اللاعبين ويعطيهم الفتات ..!!

_ تسجيل الحسناوات للعمل في القناة بعقود خرافية له الأولوية وإعادة تسجيل اللاعبين لا يجد أدني إهتمام من راعي الأمة الهلالية ..!!

_ القناة وطاقمها يجدون الاهتمام والرعاية وفريق كرة القدم ولاعبيه يجدون التجاهل وعدم الالتفات والتلميع وخطف الأضواء أهم من دعم الفريق عند الرئيس ..!!

_ إعادة تسجيل أطهر أهم و(أطهر) من تسجيل برنامج يلا نغني الرمضاني ..!

_ الفنان أطهر له الأولوية قبل كل فناني وفنانات يلا نغني ومطرب الملعب أهم من مطرب القناة.!

_ جماهير الهلال يطربها فنان الملعب قبل فنان القناة ..!!

_ الكفر قبل الوتر ..!!

_ تحرير الهلال من جيوب الأفراد فرض عين على كل هلالي …!!

_ لك الله يا هلال ..

_ والله المستعان..