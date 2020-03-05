شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقى شاب مصرعه جراء انهيار غرفه عليه داخل منزله بضاحية حي النصر جنوب الخرطوم وقال مصدر صحفي ان الغرفة انهارت على الشاب بعد دخوله بثواني فور وقوع الحادث جرت محاولات لاسعاف للشاب واخراجه من الانقاض وأوضح المصدر أن الشاب اسعف الي مسشتفى بشائر بيد انه فارق الحياة ليتم تحويل الجثة الي المشرحة وتدوين بلاغ بالحادثة. المادة السابقة اراء وتعليقات.. على أبرز الحكايات..!!.. بقلم محمد كامل سعيد المقالة القادمة تحرير الهلال.. بقلم عبد المنعم هلال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شاب في انهيار غرفة بالخرطوم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.