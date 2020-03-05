اراء وتعليقات.. على أبرز الحكايات..!!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* مشهد استثنائي ذلك الذي شهدته مباراة بايرن ميونيخ وهفنهايم قبل ايام في الدوري الألماني عندما قرر لاعبو الفريقين تبادل الكرة في ما بينهم احتجاجاً على هتافات وجهها عدد من جماهير البايرن لرئيس نادي هفنهايم وصفت بأنها هتافات عنصرية.. ولعل أجمل ما في ذلك الموقف ان البايرن كان متقدماً حينها بسداسية..

* جماهير بايرن ميونيخ هتفت ضد “ديمتار هوب” مالك نادي هفنهايم على اعتبار انه يملك بمفرده كل اسهم النادي في حين ان معظم الاندية مملوكة الى شركات ومؤسسات وجمعيات عمومية وعليه قامت جماهير البايرن بالهتاف ضد المالك الفردي للنادي..

* رئيس بايرن ميونيخ النجم “كارل هاينز رومينغة” أشاد بالبادرة واكد ان لاعبي الفريقين والحكم اتفقوا على ارسال رسالة للجماهير ـ بما في ذلك عشاق البايرن ـ رفضوا عبرها ذلك الهتاف العنصري لان كرة القدم والتنافس فيها يحمل أعمق المعاني..

* انها اعمق رسالة فاقت في معانيها كل الاشارات السابقة التي تابعناها تحدث في الدول من حولنا والخاصة بتأكيد ان كرة القدم ليست مجرد لعبة او تنافس ينتهي بفوز هذا الفريق على ذاك، وانما روح رياضية ترفض اي تدخلات عنصرية كانت او خلافه..

* تذكرت حالنا البائس في كرة القدم، واستعدت التلوث الذي اصاب جل عشاق الساحرة المستديرة داخل سوداننا الحبيب بعد ما نجح الدخلاء على الوسط الكروي في تشويه الصورة تماماً واظهارها وكأننا في حرب عنوانها الاول الكراهية والحقد الدفين..!!

* كراهية سرت في اوصال الرياضة السودانية بصورة عامة، وكرة القدم على وجه الخصوص عبر الدخلاء الذين لا ناقلة لهم ولا جمل في هذه المعشوقة لان كل هدفهم التربح منها، وبث المزيد من النيران لاجل زيادة أرصدتهم في البنوك والارتقاء بمشاريعهم التي لم تغادر دائرة الفشل ابداً..

* في الدول العربية من حولنا، السعودية والامارات كمثال، نتابع كيف يسير النشاط الكروي وفق التزام تام بالقوانين، من الجميع، بدون اي تعصب او كراهية او تدخل في الاختصاصات من جانب الذين (جابهم السيل) ليتمددوا في غفلة من الزمان ويفرضوا سطوتهم على كل شئ..!!

* كرة القدم (يا سادة) لا تعرف الكراهية الاّ في السودان بعد ما تمدد الدخلاء وفرضوا كلمتهم من خلال ما يبثوه من وهم وتعصب يساهم في التفرقة والشتات والباس هذه الساحرة المستديرة ثياب غير ثيابها لتظهر امام الجميع اكثر من كونها رياضة تقرب ولا تفرق بين الناس..!!

* مريخ المسلمي

* المتابع للواقع المريخي يتأكد بصورة عملية من حقيقة ان الأسوأ لفريق كرة القدم لم يظهر حتى الآن خاصة في ظل التعاقد مع مدرب لا علاقة له بتدريب الفرق الكبيرة بعد ما ظل يتولى مسئولية الفرق السنية ولم يصدق حتى الان انه وصل الى تدريب كالمريخ.

* مريخ المسلمي سيؤدي مباراة مهمة مساء اليوم باستاد الخرطوم امام اهلي مروي والاشارة المهمة هنا ترتبط بحقيقة ان مستوى الاحمر ارتبط في الاسابيع الاخيرة بدرجة (فوقان) التش والسماني ورمضان.. فاذا نام الثلاثي فان البحث عن المريخ يتضاعف من جانب القاعدة المحبة..

* نقول ذلك وفي البال وصول مسابقة الدوري الممتاز الى مرحلة متقدمة وخطيرة لا تقبل اي تقاعس او تعثر في ظل اشتداد السباق مع الهلال على الظفر باللقب المحلي اي ان اي تعادل لا ولن يفيد المريخ بقدرما انه سيباعد بينه والاحتفاظ باللقب..

* نتمنى ان لا تصدق توقعاتنا الخاصة بالمرحلة الصعبة المقبلة على النادي الاحمر والذي اثبتت الايام والسنوات ان اشكاليته ليس مالية وانما في الوصول الى الطريقة المثالية لتوظيف اي اموال متوفرة كبيرة كانت او صغيرة.. وربنا يستر على المريخ.

* تخريمة أولى: تلقيت اتصالات عديدة طوال يوم أمس سألني فيها جل القراء عن هوية النجم المريخي الكبير الذي ذهب برفقة نجله الى رئيس النادي الاحمر طلباً للمساعدة ولم يجد غير التجاهل والاستهتار.. فرفضت الافصاح عن هوية النجم الكبير احتراماً لاسرته الكبيرة والصغيرة لكن صدقوني هنالك الكثير من المواقف المؤلمة التي تحتفظ بها الذاكرة وتحكي عن ظلم خرافي تعرض له افذاذ النجوم من الادارات الجاهلة..!!

* تخريمة ثانية: نكرر ماذكرناه من قبل ولا نمل من ذلك لاجل تحذير القاعدة ونقول: يا خوفي على فريق المريخ الذي كان عملاقاً بالامس القريب من ما سيحدث في الايام المقبلة من تردي وتواضع وتراجع وهزائم من كل الاتجاهات.. وكل ما اتمناه ان لا تصدق توقعاتنا ويفقد الاحمر جل بريقه في الموسم المقبل، وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة..!!

* تخريمة ثالثة: وبرضو بنعيد: يظل ضعف الادارات المتعاقبة على نادي المريخ هو السر في تمدد بعض الشخصيات الهلامية التي لو وجدت ادارة قوية تعرف قيمة انها تعمل ادارة احد اكبر الاندية العملاقة في السودان والقارة الافريقية السمراء لما سمحت لاي متطاول او تاجر وطبال وصفا للتمدد بالطريقة التي نتابعها في العديد من المواقع والساحات.. الادارة الضعيفة هي التي تفشل تجحيم كل سمسار وتاجر يسعى لممارسة تجارته وبث سمومه في الوسط الرياضي والكروي.

* حاجة أخيرة: سنتابع ما سيقوله البروف غدا.. وعندما يتحدث البروف على (المستجدين) الاستماع وبس..!!