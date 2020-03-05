عاجل.. وزير المالية: كميات كبيرة من الذهب تهرب عبر مطار الخرطوم

الخميس 5 مارس 2020 كتب محمد أمين قال وزير المالية والتخطيط السوداني، ابراهيم البدوي، هنالك مافيا تقوم بالمضاربات في السوق الموازي (السوداء) تؤدي إلى خفض قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية.

واضاف البدوي في مؤتمر صحافي اليوم (الخميس) أن كميات كبيرة من الذهب يتم تهريبها عبر مطار الخرطوم، كاشفا عن خطة أمنية محكمة من الاجهزة الامنية ذات الصلة لوقفه.

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