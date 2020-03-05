عاجل.. وزير المالية يعتذر عن عدم قدرة الحكومة على خفض التضخم وارتفاع سعر الصرف 

الخميس 5 مارس 2020

قدم وزير المالية والتخطيط السوداني، ابراهيم البدوي، اعتذارا عن عدم قدرة الحكومة على كبح جماح التضخم وارتفاع اسعار الصرف في السوق الموازي(السوداء). ودعا في مؤتمر صحافي اليوم (الخميس) بالخرطوم، كل من لديه تحفظات واتهامات على شركة الفاخر التوجه إلى القضاء الذي وصفه بالمستقل. وقال البدوي إن سعر الدولار في السوق السوداء تراجع إلى 85 جنيها. واوضح البدوي أن كل المشتروات البترولية تتم عبر وزارة الطاقة والتعدين والشركات المتعاقدة وعلى وزارة المالية تسديد الاموال. وأكد أن وزارة المالية تنفذ سياسات الدولة الاقتصادية باشراف رئيس الحكومة الانتقالية، عبد الله حمدوك. وقال الوزير، ان الدعم الذي تقدمت به دولتي السعودية والامارات للسودان اسهم في استيراد مدخلات الانتاج واحتياجات البلاد من القمح. وأضاف نثني على هذا الدعم المقدر من الدولتين، ونتشاور معهما لامكانية مواصلة تقديم هذا الدعم. واوضح البدوي ملابسات حصول شركة الفاخر على استيراد السلع الاساسية، مشيرا إلى انه في مطلع ديسمبر الماضي، كانت الحكومة في حاجة إلى لتوفير لتمويل باخرة قمح وتوافقنا على ذلك مع البنك المركزي السوداني. وأضاف ان الوزارة لم تستطع توفير 28 مليون دولار للحصول على شحنة من القمح، وتواصلت مع عدة جهات من بينها شركة الفاخر، وغرفة الذهب لتوسيع شراء الذهب عن طريق موادر حقيقية لاستيراد السلع الاستراتجي.

