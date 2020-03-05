حمدوك يؤكد دعم مبادرة إعمار مستشفى بحري

الخميس 5 مارس 2020 وقف رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك اليوم خلال زيارته لمستشفى بحري التعليمي على الجهود التى تبذلها لجان مقاومة بحري بالتعاون مع تجمع رجال الأعمال بالإضافة للحرفيين وذلك من أجل تأهيل مستشفى بحري التعليمي بأقسامه المختلفة ، واستمع سيادته لخطة إعادة تأهيل وتحديث مستشفى بحري التعليمي ليضطلع بدوره في تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

وفي السياق أكد رئيس مجلس الوزراء التزام حكومة الفترة الانتقالية بترقية وتطوير القطاع الصحي وأشاد سيادته بمبادرة لجان مقاومة بحري وتجمع رجال الأعمال لإعمار مستشفي بحري، مؤكداً دعم الحكومة بلا حدود لهذه المبادرة التي تجسد شعار (حنبنيهو)بصورة عملية، مشدداً على أهمية تضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية وتوجيه الطاقات نحو البناء، داعياً إلى تعميم هذه المبادرة لتشمل كافة المجالات.

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